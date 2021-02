PEPPE ZARBO è FRANCO BOSCHI a Un posto al sole

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 10 febbraio 2021:

Thea Dimitru (Martiné Galstyan) deve di nuovo raccontare una bugia per difendere il fratello.

Michele (Alberto Rossi) cerca di convincere Chiara Petrone (Alessandra Masi) a rinunciare al progetto dell’intervista a Silvia (Luisa Amatucci).

Ci sarà un evento mondano al Circolo e l’invito a tale appuntamento provocherà tensioni tra Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone).

Nunzio (Vladimir Randazzo) cerca ora di prestare la massima attenzione per non insospettire Franco (Peppe Zarbo) e intanto spera di mettere insieme la somma di denaro necessaria per evitare ulteriori guai!

