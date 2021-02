Maurizio Aiello è Alberto Palladini a Un posto al sole

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio 2021: Guido e Mariella dopo una lunga assenza tornano a casa, ma se volevano tranquillità non è detto che vengano accontentati! Niko fa di tutto per far emergere la verità sul caso che vede accusato Emil, ma Michele fa una scoperta destinata a sparigliare le carte…

Michele, dopo la scoperta che ha fatto, va a parlare con l’ispettore Torre. Salvatore fa una sorta di “proposta indecente” a Mariella, ma Bice non perde d’occhio la situazione! Nunzio deve ancora mentire a Franco pur di giocare la partita a poker “della vita”…

Tra Michele e Silvia la distanza cresce ancora. Franco è in procinto di recarsi a Venezia. Roberto Ferri pensa di aver trovato una soluzione per risolvere il problema delle proteste degli operai dei Cantieri, ma non è detto che il suo piano riesca…

Nunzio, pur di evitare che sua madre venga pericolosamente coinvolta nei suoi problemi, deve assolutamente recuperare il denaro che servirebbe a mettere tutto a posto; per farlo, il ragazzo non mancherà di lasciarsi andare a un gesto incauto! Mentre Emil ottiene la scarcerazione, Michele prende una decisione che potrebbe compromettere totalmente il suo rapporto con Silvia. Clara è contenta per le prossime nozze, ma incontra Alberto con Barbara e questo potrebbe far nascere nuove tensioni tra le due donne…

Alberto è sempre più in difficoltà vista la crescente ostilità dimostrata da Clara nei confronti di Barbara Filangieri. Per Nunzio è arrivato il momento di giocarsi il tutto per tutto pur di recuperare la somma che gli serve… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

