IMMA PIRONE è Clara a Un posto al sole

Nelle attuali puntate di Un posto al sole, la situazione della dolce Clara Curcio (Imma Pirone) sembra ormai andare verso un matrimonio: nonostante il rapporto tra di loro non sia sempre dei migliori, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) ha chiesto alla sua fidanzata (e madre di suo figlio) di sposarlo!

Lei ha accettato ma a questo punto l’incognita della trama è Barbara Filangieri (Mariella Valentini), una presenza ovviamente non gradita da Clara…

Riguardo a questa storyline c’è da dire che stiamo per assistere ad una svolta imminente: Clara vedrà Alberto insieme a Barbara e scoppieranno nuove tensioni, con il Palladini sempre più in difficoltà dovendosi barcamenare tra l’opprimente datrice di lavoro e la sua ansiosa compagna. Proprio quest’ultima, però, inizia a non sopportare più la situazione che si è creata e nel giro di pochissimi giorni accadrà qualcosa che evidentemente non era nelle previsioni…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Eh sì: tra Clara e Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), che già nutrivano una qualche forma di “simpatia”, ci sarà prestissimo un bacio e ciò avrà ovviamente delle conseguenze. Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) infatti entrerà in una profonda crisi e non saprà più quello che vuole, ciò proprio mentre l’ignara Rossella (Giorgia Gianetiempo) si troverà ad affrontare grattacapi universitari non da poco…

Come andrà a finire? Vi anticipiamo che questa sorpresa narrativa non sarà “roba da poco” e porterà con lo scorrere delle puntate a dei grossi cambiamenti, che poi potrebbero avere – pare – persino una ripercussione “logistica”!

Che siano in pericolo i rapporti sentimentali Clara-Alberto e Patrizio-Rossella? Ci sarà modo di riparlarne, per restare aggiornati su questo argomento seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.