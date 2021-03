Thomas e Liam / Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 24 marzo 2021: Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sembrano essere convinte che Thomas (Matthew Atkinson) abbia voltato pagina.

Tra Liam e Thomas c’è un acceso confronto in cui lo stilista accusa il rivale di non aver ancora chiesto a Hope di risposarlo perché nel profondo vuole ancora Steffy . Per Thomas, il rivale ha sempre usato Steffy e Hope per nutrire il suo ego e lo avvisa che, se le farà ancora soffrire, le accompagnerà un giorno alla sua tomba, mostrandolo per il “doppiafaccia” che è in realtà.

Liam è certo che quella pronunciata da Thomas sia una chiara minaccia di morte.

