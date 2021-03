GIOVANNI CASO è il dottor Bruno Sarti a Un posto al sole / Copyright foto: TvSoap.it, riproduzione vietata

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 16 marzo 2021:

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ha una discussione con Clara (Imma Pirone) ma non si accorge per niente che qualcuno è in procinto di scoprire che hanno una storia.

L’arrivo di Franco Boschi (Peppe Zarbo) ai cantieri mette agitazione negli operai alle dipendenze di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

La sempre spumeggiante Bice Cerruti (Lara Sansone) è più che mai intenzionata a preparare qualcosa di spettacolare che possa sbalordire Bruno (Giovanni Caso) e Morgana Sarti.

