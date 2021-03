Roberto Ferri / Un posto al sole

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 8 a venerdì 12 marzo 2021: Alberto deve fronteggiare le richieste della sempre più esigente Barbara Filangieri. Dopo un teso confronto con Lara, Ferri si rende conto che per lui i problemi sono solo iniziati… Raffaele riferisce a Diego l’esito del confronto con don Giuseppe riguardo alla possibile società tra i due, avendo così anche modo di scoprire un lato inedito e privato dell’artigiano.

Rossella si affanna per riscrivere la sua tesi, senza sapere che Ilaria sta cercando di rovinare la sua carriera universitaria. Patrizio e Clara si ritrovano di nuovo vicini. Ferri inizia a convincersi che gli incidenti ai Cantieri non siano per nulla casuali e cerca di capire chi possa esserci dietro. Un’inaspettata apertura di Niko verso Susanna fa sperare a Jimmy che i due possano rimettersi insieme.

Sempre più attratto da Clara, Patrizio deve fare i conti con la sua coscienza e con i sensi di colpa verso Rossella. Allarmato dai sempre più frequenti sabotaggi ai danni dei Cantieri, Roberto si attiva per scoprire il colpevole.

Patrizio non può che affrontare le conseguenze di quanto è accaduto con Clara, ma un imprevisto porta la ragazza allo scontro con Alberto. Mentre le cose con Lara sembrano giunte a un punto di svolta, Ferri rivolge una proposta allettante a Franco. Dopo una lite con Bruno, Cerruti cerca l’appoggio di Guido e Cotugno, che però gli riservano un’amara sorpresa.

Clara, dopo un confronto molto teso con Alberto Palladini, prende un’importante decisione; anche per Patrizio è intanto arrivata l’ora di fare chiarezza nei suoi sentimenti. Sasà sembra aver perso la fiducia in se stesso, ma qualcuno accorrerà in suo aiuto. Dopo la proposta di Ferri, Franco si prepara a rispolverare un capitolo della sua vita che sembrava appartenere al passato…

