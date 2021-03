FILIPPO e SERENA / Un posto al sole

A iniziare dalle puntate dello scorso Natale, la soap Un posto al sole è tornata a far combaciare le sue linee narrative con i periodi dell’anno in cui si svolgono, dopo una lunga fase in cui (per forza di cose) si era dovuto rinunciare a quella che è da sempre una peculiarità della fiction partenopea di Rai 3.

Di conseguenza il prossimo 19 marzo troverà riscontro anche a Upas e infatti vedremo i bambini intenzionati a celebrare come si deve la festa del papà. Anche se, a dirla tutta, saranno più che altro Jimmy (Gennaro De Simone) e Irene (Greta Putaturo) a curare l’organizzazione dell'”evento” insieme a Giulia Poggi (Marina Tagliaferri), mentre almeno inizialmente la piccola Bianca (Sofia Piccirillo) tenderà a dissociarsi da tutto questo, dicendo che sia lei che il padre non amano molto tali iniziative. Cambierà idea?

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Quel che è certo è che la festa si farà attraverso una simpatica caccia al tesoro, con Filippo (Michelangelo Sartori) che dunque verrà festeggiato con amore dalla figlioletta. Le anticipazioni indicano che il Sartori riceverà una sorpresa inaspettata pure dalla moglie Serena (Miriam Candurro) e dunque sembrano finalmente lontani i tempi infelici in cui la crisi di Filippo e consorte aveva rovinato il loro rapporto e fatto entrare altre persone nella loro vita.

Tuttavia la serenità a lungo termine non è facilissima da conquistare nelle soap e infatti anche stavolta chissà che l’atmosfera non cambi a stretto giro di tempo: occhio, perché per i Sartori pare proprio che un’inaspettata e improvvisa “tegola sulla testa” sia destinata a tenere banco in futuro. E, a dirla tutta, i più recenti dialoghi potrebbero aver già seminato un “piccolo indizio”…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.