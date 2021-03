SIMON GRECHI è Pietro Abbate a Un posto al sole

Le linee narrative “top” di questo periodo a Un posto al sole sono sostanzialmente due: il triangolo sentimentale che vede protagonista la giovane Clara Curcio (Imma Pirone) e un intrigante mistero nato da poco intorno ai Cantieri. Nel post che state leggendo parliamo proprio di quest’ultima trama, che sta incuriosendo non poco i fan della soap. Una serie di “strani incidenti” sta funestando ultimamente l’azienda gestita da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), rischiando di produrre ingenti danni finanziari e seminando instabilità anche tra gli operai che ai Cantieri ci lavorano.

Il punto è: chi ha interesse a produrre questa destabilizzazione? Per scoprirlo, Ferri non ha esitato a ingaggiare Franco Boschi (Peppe Zarbo), che da ora in poi si introdurrà ai Cantieri per scoprire il colpevole. Riuscirà a trovarlo?

Un posto al sole, spoiler: Pietro Abbate è il mandante dei sabotaggi ai Cantieri?

Ebbene, a prescindere da chi possa essere l’esecutore materiale del fattaccio, immaginiamo che sia molto più interessante capire chi è il mandante. A questo proposito, Ferri e Franco hanno già elaborato delle ipotesi (come vi sarete accorti guardando i vari episodi di Upas), ma ci sa tanto che nessuno dei due abbia finora indovinato. Lo si evince perché attraverso i social sono emerse di recente delle notizie nuove e inaspettate che riguardano proprio questa storyline.

Arriverà infatti a breve un personaggio inedito, di nome Pietro Abbate, che sembrerà avere decisamente le “mani in pasta” riguardo all’ideazione degli incidenti ai Cantieri. È dunque Abbate il mandante dei sabotaggi? E quali sono le sue motivazioni?

Lo scopriremo col passare del tempo, ma ciò che è certo è che questa nuova trama ci darà modo di ritrovare un attore molto popolare: si tratta di Simon Grechi, che il pubblico ha originariamente conosciuto come concorrente del Grande Fratello nel 2006 ma che poi si è fatto apprezzare attraverso molte partecipazioni a fiction tv importanti quali Carabinieri, Puccini, I delitti del cuoco, Tutti pazzi per amore, La ladra, Non smettere di sognare, Dov’è mia figlia, Rosso San Valentino, Le tre rose di Eva e Solo per amore.

E ora per Simon arriva la nuova avventura con Un posto al sole, come lui stesso su Instagram ha fatto chiaramente capire. L’interprete darà vita a Pietro, uomo dalla personalità “misteriosa e indecifrabile”: quali saranno gli sviluppi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.