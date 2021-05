Nelle attuali puntate americane di Beautiful, prosegue l’agonia emotiva di Liam Spencer, costretto a mascherare il proprio senso di colpa per la morte di Vinny Walker, rimasto ucciso dopo essere stato investito accidentalmente dal ragazzo, alla guida dell’auto di suo padre Bill.

L’editore, come più volte vi abbiamo riportato, ha approfittato dello svenimento del figlio alla vista dell’ultimo respiro di Vinny per portare via Liam e cancellare la loro presenza sul luogo dell’impatto. L’operazione, tuttavia, non ha evitato che il vicecapo Baker volgesse lo sguardo proprio verso gli Spencer, ipotizzando che la morte di Vinny non sia stato un incidente di un pirata della strada ma magari un volontario atto omicida. Per l’uomo, infatti, Liam avrebbe un movente: Vinny aveva falsificato il test di paternità che identificava falsamente proprio il giovane Spencer come padre del bambino che Steffy Forrester porta in grembo.

In realtà, il matrimonio di Liam con Hope appare salvo: sebbene la Logan sostenga di avere bisogno di molto tempo per perdonare il nuovo tradimento del marito, la coppia è tornata a vivere insieme e i due hanno coronato la riconciliazione con una notte d’amore, la prima dall’inizio di quest’ultima crisi.

In realtà l’ombra di turbamento continua a pesare su Liam e non è sfuggita a Hope, che tuttavia ha continuato a pensare che semplicemente Liam abbia ancora un senso di colpa per quanto fatto con Steffy. Nei prossimi episodi, comunque, si farà evidente anche per lei che c’è qualcos’altro dietro, ma dovrà lottare contro la resistenza di Liam, incerto se coinvolgerla o meno nel suo nuovo segreto.

A Hope, però, l’omissione della verità continuerà a non andare giù. Il dubbio è: riuscirà a reggere quanto fatto da Liam? Quest’ultimo, infatti, si è ritrovato a dover ascoltare sia Hope e sia Thomas definire un “animale” colui che aveva lasciato Vinny per strada senza chiamare i soccorsi. Anche se i due, se vogliamo, avevano fatto lo stesso nel recente passato: lo stilista alla fine dell’inseguimento mortale di Emma Barber e Hope dopo la caduta dello stesso Thomas in quello che si era ritenuto essere acido.

Di questi fatti, però, non si è fatta alcuna menzione e dunque registriamo che Thomas e Hope trovano inconcepibile il fatto che Liam abbia tenuto segreto l’incidente ai soccorsi, alle autorità e alla sua stessa moglie.

Tuttavia i nuovi spoiler anticipano che Liam alla fine confesserà tutto quanto a Hope, la quale, seppur inizialmente sconvolta, concluderà che quanto fatto dal marito non è stato né crudele e né premeditato, spingendolo ad accettare il fatto che quanto successo non lo renda malvagio. La coppia, a seguito del confronto, riterrà sia arrivato il momento di prendere una decisione sulla faccenda. Liam si consegnerà alle autorità?

Per ora le anticipazioni americane segnalano che un arresto verrà eseguito a seguito di una sconvolgente ammissione. A rischiare le manette, tra l’altro, potrebbe essere invece Bill, che ha fatto così tanta pressione affinché il figlio non corresse il rischio di finire in prigione per anni, rovinandosi la vita.

Poiché la vicenda era stata presentata come un “complesso giallo”, c’è ancora la possibilità che spuntino fuori nuove rivelazioni che possano scagionare l’arrestato in futuro: e se Vinny fosse stato già in fin di vita sulla strada quando è stato urtato dagli Spencer? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

