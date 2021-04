LIAM e BILL / Beautiful

In merito alla storyline sulla morte di Vinny Walker, iniziata in questi giorni nelle puntate americane di Beautiful, Brad Bell l’aveva definita una storia d’omicidio, con tanto di giallo che, tra varie svolte, si sarebbe rivelato come un complesso mistero. Per ora, in realtà, la vicenda sembra essere piuttosto chiara, sebbene ci sia sempre spazio per future rivelazioni che scompiglino le carte.

Per ora a decretare la fine di Vinny sarebbe stato l’incidente mortale con cui Liam Spencer ha colpito il ragazzo mentre guidava l’auto del padre. Una distrazione fatale, quella di Liam, ma pur sempre un incidente che forse non avrebbe avuto importanti conseguenze penali per lui, una volta chiamati i soccorsi per un morente Vinny. Tuttavia, Bill la pensa diversamente: per l’editore Liam avrebbe un facile movente contro Vinny, che potrebbe far pensare che lo abbia investito intenzionalmente…

Beautiful, anticipazioni americane: BILL SPENCER depista le indagini del tenente BAKER

E così, mentre Vinny emetteva l’ultimo respiro e un agitatissimo Liam perdeva conoscenza svenendo per la paura, Bill ha iniziato un’operazione di copertura per proteggere il figlio. Caricato Liam in auto e recuperati cellulare e portafoglio dalla tasca di Vinny, ha lasciato quest’ultimo per strada, per poi accostare a dovuta distanza e disfarsi del cellulare. Dopo aver infatti distrutto l’apparecchio passandoci sopra con l’auto, lo ha lanciato in un dirupo.

Una volta ripresi i sensi, Liam si è dunque ritrovato in macchina, realizzando che il genitore ha abbandonato Vinny senza chiamare i soccorsi. A nulla è valsa la protesta del giovane: Bill non permetterà che il figlio rovini la sua vita per questa vicenda. E così nei prossimi episodi USA, mentre Liam rischierà di crollare sotto i sensi di colpa di questo segreto, Bill continuerà a depistare le indagini quando un sospettoso tenente Baker punterà la sua attenzione proprio sull’editore.

La questione, tuttavia, è solo questa? La scena dell’incidente è stata realizzata senza che si vedesse effettivamente il veicolo travolgere Vinny. Dopo un urto, Liam ha frenato e ha scoperto solo una volta sceso dall’auto la presenza del ragazzo. Che Vinny si trovasse già lì o comunque si aggirasse nel buio già ferito? Ciò che sappiamo è che l’amico di Thomas era appena uscito di galera su cauzione, in attesa di giudizio per aver contaminato il test di paternità del figlio che Steffy Forrester porta in grembo.

Cosa ci faceva nei paraggi della casa di Brooke? E aveva prima incontrato qualcuno? Ansimando, Vinny ha dato a Liam l’impressione di voler dire qualcosa, senza averne però avuto la possibilità prima di perdere conoscenza. Il giallo della vicenda, dunque, deve ancora rivelarsi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

