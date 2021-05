A Love Is In The Air, dal momento in cui accetterà di inscenare il suo fidanzamento con Serkan Bolat (Kerem Bursin), Eda Yildiz (Hande Ercel) non dovrà avere a che fare soltanto con Selin (Bige Onal), l’ex dell’uomo, ma pure con la “suocera” Aydan (Neslihan Yeldan), una donna arcigna che verrà a sapere fin dal subito della messinscena…

Love Is In The Air, news: Aydan mette i bastoni tra le ruote ad Eda

Eh sì: il giorno seguente al contratto firmato, che Serkan metterà in piedi per innescare la gelosia della sua ex Selin (ormai prossima al matrimonio con Ferit), Eda farà la conoscenza di Aydan e, nel bel mezzo di un litigio, finirà per rivelare a lei e al “maggiordomo” Seyfi (Alican Aytekin) che si è accordata con il Bolat soltanto per essere assunta nell’azienda Art Life, che lui gestisce, e guadagnare così i soldi necessari per concludere il suo percorso di studi e diventare un architetto paesaggista. Ricordiamo che Eda aveva mancato l’obiettivo della laurea a causa del taglio della sua borsa di studio, messa in atto proprio dall’agenzia di Serkan.

Fatto sta che, nonostante sia a conoscenza della verità, Aydan non riuscirà ad accettare la figura di Eda e, per mostrarle il suo disappunto, la chiamerà Sevda. Come se non bastasse, la signora Bolat incaricherà Piril (Başak Gümülcinelioğlu), una delle socie del figlio, di spiare ogni mossa della Yildiz e di informarla immediatamente di tutto quello che fa.

Love Is In The Air, trame: Serkan racconta a Eda il segreto di Aydan

Le anticipazioni segnalano però che, col trascorrere degli episodi, Eda saprà trovare il modo di far breccia anche nel cuore della “suocera”…

Tutto partirà dall’istante in cui, al termine della loro falsa festa di fidanzamento, Serkan le confesserà di non aver mai abbandonato la tenuta familiare perché la madre, già da qualche anno, non riesce ad uscire dalla stessa.

Eda investigherà dunque sulla strana faccenda e finirà per scoprire che Aydan soffre di una grave forma di agorafobia che le impedisce di avere vita sociale. A quel punto, grazie ad un particolare escamotage, Eda farà sì che la signora Bolat varchi il cancello della propria abitazione, senza che nemmeno se ne accorga.

Love Is In The Air, spoiler: Aydan colpita da Eda

Eh sì: un giorno Eda farà sapere ad Aydan di conoscere un metodo in grado di farle passare un fortissimo mal di testa. Dopo averla massaggiata nelle tempie con la lavanda, la Yildiz domanderà dunque alla sua interlocutrice di fidarsi di lei e, prima di invitarla a fare una passeggiata, le metterà una benda sugli occhi. In questo modo, Eda farà dunque sorpassare ad Aydan il cancello della sua casa, evitando che se ne renda conto.

La signora Bolat scoprirà tutto quanto in un secondo momento, ovvero nell’istante in cui Seyfi le mostrerà i video della sorveglianza della tenuta. A sorpresa, Aydan non si arrabbierà per essere stata in giro e si rallegrerà per come Eda sarà riuscita ad abbattere la sua paura. Insomma, la donna comincerà a valutare la “falsa” nuora da un’altra prospettiva, abbandonando in parte l’astio nutrito per lei.

Love is in the air: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Vi anticipiamo però Eda dovrà presto fare fronte ad un altro problema: il compleanno di Serkan. La nostra protagonista si domanderà infatti per quale ragione l'architetto non voglia proprio festeggiarlo…