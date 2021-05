Fin dalle prime puntate di Love Is In The Air, la nuova soap turca in onda prossimamente su Canale 5, i telespettatori dovranno fare attenzione al lato più impulsivo di Eda Yildiz (Hande Erçel), la protagonista assoluta della storia, che prenderà il via nel momento in cui incontrerà Serkan Bolat (Kerem Bürsin), l’uomo d’affari che riterrà responsabile della sua mancata laurea…

Love Is In The Air, news: Eda e Serkan, un rapporto burrascoso!

Come abbiamo già segnalato nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, la fioraia Eda non ha potuto laurearsi e diventare di conseguenza un architetto paesaggista, ciò a causa del ritiro della sua borsa di studio proprio durante l’ultimo anno. Dato che la stessa le era stata fornita dall’azienda del Bolat, la ragazza avrà quindi ritenuto responsabile Serkan della sua mancata laurea. Un particolare che non mancherà di fargli notare, arrivando addirittura ad ammanettarlo quando lo incontrerà di persona per la prima volta a un seminario dove si sarà recata insieme alle amiche Melo (Elçin Afacan), Fifi (Sitare Akbaş) e Ceren (Melisa Döngel).

Tra un incomprensione e l’altra, Eda si troverà così a trascorrere più tempo del dovuto con Serkan, che tenterà di difendersi dall’accusa che gli verrà rivolta sostenendo che è stato il direttore finanziario della sua impresa a decidere di sospendere la borsa di studio senza il suo consenso.

La situazione, già di per sé complicata, peggiorerà ulteriormente nell’istante in cui la Yildiz accetterà di fare da hostess (in sostituzione di Melo) in un volo di linea privato. In quell’occasione, Eda dovrà infatti lavorare per Bolat, che avrà affittato il jet!!!

Love Is In The Air, trame: Serkan fa credere all’ex Selin di essersi fidanzato con Eda!

Eh sì: vi anticipiamo infatti che Serkan prenderà un volo privato per recarsi alla festa di fidanzamento tra l’ex fidanzata Selin (Bige Önal) e Ferit (Çağrı Çıtanak). Ad un certo punto, dato che sarà indisposto dalle provocazioni dei due, Serkan agirà di istinto e svelerà (mentendo) di avere trovato anche lui la donna della sua vita. Nel giro di poco tempo, grazie ad un incontro che avverrà in spiaggia, Serkan farà così pensare a Selin e Ferit di essersi fidanzato con Eda, che presenterà loro come la sua “fragolina” (ciò perché la Yildiz si sarà rifiutata di dirgli il suo vero nome).

Fatto sta che, dopo la bugia, Serkan chiederà ad Eda di fingersi la sua fidanzata per due mesi, nel disperato tentativo di fare ingelosire Selin e provocare la fine della relazione con il rivale Ferit. Anche se l’uomo prometterà di darle in cambio i soldi che le sono necessari per pagare l’ultimo anno di studi e laurearsi, Eda non cederà alla richiesta.

Tuttavia, dato che Selin avrà scattato una foto a lei e a Serkan per inviarla a tutti i conoscenti, la ragazza dovrà partecipare il giorno successivo alla presentazione stampa di un progetto dell’azienda, durante la quale l’uomo si dirà disposto a smentire il fidanzamento.

Love Is In The Air, spoiler: Eda bacia Serkan, ecco perché

Anche in questo caso, un atto impulsivo di Eda rimetterà in discussione tutto quanto: poco prima della cerimonia, Eda verrà infatti lasciata dal fidanzato Jenk, che le comunicherà di essersi innamorato dell’italiana Carla durante un suo soggiorno di lavoro all’estero. Evidentemente attratta da lui, Eda si lascerà trascinare dal nervosismo e salirà sul palco dove Serkan starà presentando il progetto, baciandolo sulle labbra di fronte a tutta la stampa e sotto lo sguardo attonito della gelosissima Selin!!!!

Neanche a dirlo, nel giro di pochissimi minuti, Eda e Serkan saranno così su tutti i siti di gossip e l’uomo d’affari dovrà porre rimedio all’ultimo guaio combinato dalla sconosciuta. Sostenendo che ormai è in debito con lui, il Bolat chiederà nuovamente alla Yildiz di fingersi la sua fidanzata per due mesi, ragione per la quale ventilerà l’ipotesi di fare un contratto con lei, al termine del quale riotterrà la borsa di studio.

Stavolta, la ragazza accetterà il patto oppure continuerà ad opporre resistenza?