Tra i protagonisti di Love Is In The Air ci sarà anche Ferit Şimşek (Cagri Citanak), ovvero il promesso sposo di Selin Atakan (Bige Onel), l’ex fidanzata di Serkan Bolat (Kerem Bursin). Fin dai primi episodi, l’uomo si farà notare per la sua amicizia con Kaan Karadag (İsmail Ege Şaşmaz), il nemico numero uno dell’architetto. L’imprevisto non tarderà quindi ad arrivare…

Love Is In The Air, trame: l’accordo tra Eda e Serkan

Le anticipazioni indicano che Serkan sarà contrario alle imminenti nozze tra Ferit e Selin, motivo per cui si accorderà con la giovane fioraia Eda Yildiz (Hande Ercel) per inscenare un fidanzamento; l’obiettivo dell’uomo sarà dunque quello di fare ingelosire la propria ex, in modo tale che il matrimonio salti definitivamente.

In tal senso, è bene sottolineare che Selin sembrerà davvero gelosa della nuova relazione di Serkan ma, invece di ammetterlo, giocherà di strategia e farà sì che l’ex suocero Alptekin (Ahmet Somers) possa assumere Ferit nell’impresa, di cui fa parte anche lo studio d’architettura di Serkan (dove avrà iniziato a lavorare persino Eda).

Tutti questi intrecci esporranno dunque i “falsi piccioncini” Eda e Serkan ad un grosso pericolo: nel corso di una cena organizzata dal Bolat, Selin si ritroverà tra le mani il “contratto di fidanzamento” dei nostri protagonisti. Ovviamente, la donna chiederà subito le dovute spiegazioni, ma Serkan si rifiuterà di dargliele e le dirà che non deve intromettersi mai più nella sua vita privata, lasciandole credere che lui e Eda siano andati a vivere persino insieme!

Love Is In The Air, news: Ferit passa una parte del contratto a Kaan

In ogni caso, bisognerà fare particolare attenzione ad una mossa di Ferit, che sarà presente nel momento in cui verrà ritrovato il contratto (per fortuna strappato a metà da Eda e dunque privo della parte in cui sarà chiaro che la relazione con Serkan è soltanto una messinscena). Piuttosto divertito da quella stranezza, il ragazzo racconterà l’accaduto a Kaan e deciderà di passargli la fotografia di quella parte del documento.

Dato che sarà desideroso di vendicarsi di Serkan e della sua famiglia (ritenendo che siano responsabili della caduta in rovina dei suoi genitori), Kaan spiattellerà la notizia alla stampa, camuffandone in parte il contenuto ed inserendo una clausola, assolutamente non prevista, in cui si parlerà di una somma di denaro da corrispondere a Eda qualora il fidanzamento venisse interrotto.

I paparazzi si fionderanno quindi nel corso di una premiazione di Serkan per fare lo “scoop” ma l’uomo riuscirà a scappare, insieme alla Yildiz, grazie a una barca!!!!

Love Is In The Air, spoiler: Ferit confessa a Selin di avere passato il contratto a Kaan

Tutto questo, quindi, a quali tipi di risvolti porterà? Qualche giorno dopo lo scandalo, Selin – in quanto addetta alle pubbliche relazioni dell’azienda dei Bolat – continuerà a domandarsi chi possa aver passato ai media il contratto di fidanzamento di Eda e Serkan e sarà letteralmente furiosa quando Ferit non riuscirà più a mantenere il silenzio e le confesserà di aver passato incautamente lo stesso a Kaan Karadag.

Ma come reagirà Serkan qualora dovesse scoprire che tutto quanto è stato causato da Ferit, ossia l’uomo che non voleva nella sua agenzia proprio per via dell’amicizia con Kaan? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.