Non ci saranno soltanto personaggi buoni a Love Is In The Air, la nuova soap turca in partenza su Canale 5 nelle prossime settimane. Oltre che con i volti dei protagonisti Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin), i telespettatori dovranno familiarizzare con quello di Kaan Karadag (İsmail Ege Şaşmaz), il primo cattivo della narrazione. Conosciamolo meglio…

Love Is In The Air, news: ecco chi è Kaan Karadag

Le anticipazioni indicano che Kaan sarà al centro della scena fin dalle prime puntate della telenovela. Molto amico di Ferit (Çağrı Çıtanak), il futuro sposo di Selin (Bige Onal), ossia l’ex fidanzata di Serkan, il Karadag dimostrerà di avere più di un conto in sospeso con Serkan, dato che riterrà l’uomo e i suoi genitori responsabile del tracollo economico della sua famiglia.

Partendo da questi presupposti, bisognerà quindi fare particolare attenzione a quello che succederà nel momento in cui Eda e Serkan metteranno in scena il loro fidanzamento, dato che Kaan farà di tutto per avvicinarsi alla ragazza e tessere così un abile piano ai danni del “nemico”.

Love Is In The Air, spoiler: Kaan presta soccorso ad Eda

Eh sì: vi anticipiamo infatti che Kaan si troverà a prestare soccorso ad Eda, quando quest’ultima resterà bloccata sulla strada a causa di un problema imprecisato ad un motore della sua auto. Dato che sarà apparsa su tutti i giornali per via del bacio d’impulso che avrà dato a Serkan nel bel mezzo di una conferenza stampa, il Karadag approfitterà subito della situazione venutasi a creare e, con un modo di fare piuttosto gentile, aiuterà la nostra ragazza a far ripartire il motore della vettura.

A sua volta, la Yildiz sentirà quindi l’esigenza di ringraziare personalmente l’uomo e, ottenuto il suo biglietto da visita, gli prometterà di mandargli quanto prima un mazzo di fiori.

In questa maniera, Kaan si mostrerà simpatico e gentile nei guardi di Eda, che ovviamente sarà inconsapevole del fatto che è il rivale numero uno del suo falso fidanzato (quest’ultimo, in quanto architetto, è il direttore di una società avversaria del Bolat).

Love Is In The Air, trame: Eda scopre chi è Kaan

Tutto questo a che cosa porterà? In tal senso, non bisognerà aspettare a lungo prima di vedere la prima mossa che Kaan farà contro Serkan; in pratica, l’antagonista comprerà la metà di un terreno dove il Bolat, con la sua azienda, intendeva far sorgere un albergo accanto a un orto. Ovviamente, il “cattivo” spererà di strappare il progetto al nostro protagonista, che si arrabbierà tantissimo appena scoprirà quello che Kaan ha fatto.

Serkan si impegnerà dunque tantissimo per evitare che la costruzione dell’hotel vada in fumo; intanto Eda, appena assunta nella società come parte integrante dell’accordo stipulato per fingere di essere fidanzati e innescare la gelosia di Selin, si impegnerà a sua volta per aiutare il Bolat e i suoi dipendenti. In più di un’occasione, tutti quanti nomineranno Kaan Karadag, ma la Yildiz non riunirà tutti i tasselli del puzzle perché non avrà letto l’intero biglietto da visita dell’uomo che le ha prestato soccorso.

Eda resterà quindi sorpresa quando, il mattino successivo, Kaan si presenterà nella fioreria della zia Ayfer (Evrim Doğan). Sarà in quel preciso istante che la Yildiz, grazie alla presenza di Serkan, scoprirà che è lui l'uomo che ha messo a rischio il lavoro di Bolat e dei suoi sottoposti…