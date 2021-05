Primi avvicinamenti tra Serkan Bolat (Kerem Bursin) e Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle puntate d’esordio di Love Is In The Air, la nuova soap turca in partenza quest’estate su Canale 5.

Serkan ed Eda stringeranno un accordo per fingere di essere fidanzati da due mesi, un escamotage che l’uomo metterà su al fine di far ingelosire l’ex fidanzata Selin (Bige Onel), ormai in procinto di sposarsi con Ferit (Çağrı Çıtanak). E così i nostri protagonisti si troveranno per forza di cose a passare tantissimo tempo insieme, tanto che la sintonia non tarderà ad arrivare…

Love Is In The Air, news: ecco come nascerà l’accordo tra Eda e Serkan

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Eda ce l’avrà a morte con Serkan perché lo riterrà responsabile della perdita della borsa di studi che le avrebbe permesso di laurearsi e di diventare un architetto paesaggista.

Al termine di una serie di scontri, la Yildiz agirà quindi di impulso appena verrà improvvisamente piantata in asso dal fidanzato Jenk e finirà per baciare Serkan di fronte a tutta la stampa nel bel mezzo di una conferenza stampa della sua azienda, specializzata in architettura e design.

A quel punto, la ragazza si troverà costretta ad assecondare la richiesta di Serkan, fino a quel momento rifiutata più volte, e firmerà un regolare contratto per via del quale si impegnerà a fingere di essere la fidanzata dell’uomo per almeno due mesi, ovvero il tempo necessario per tentare di impedire il matrimonio tra Selin e Ferit. Si tratta di un patto che non dovrà essere svelato a nessuno e che vedrà una condizione posta dalla Yildiz: invece di avere in cambio tutti i soldi della borsa di studio, preferirà essere assunta nell’azienda del Bolat per guadagnarsi gli stessi da sola!

Love Is In The Air, spoiler: Serkan abbassa le difese con Eda

Bisognerà quindi fare particolare attenzione a ciò che succederà nel corso di una festa di fidanzamento che Serkan farà organizzare alla madre Aydan (Neslihan Yeldan) per far credere che lui ed Eda si siano conosciuti, innamorati e fidanzati nel giro di due giorni. Un apparente colpo di fulmine che, neanche a dirlo, innescherà subito la gelosia di Selin, che sarà evidente anche agli occhi del fidanzato Ferit.

I due falsi “piccioncini” non potranno però nascondere questa menzogna alla stessa Aydan, dato che sarà Eda a rivelarglielo nel corso del loro primo incontro (che si trasformerà in un vero e proprio litigio).

In ogni caso, sarà interessante vedere quello che succederà successivamente al party: dopo un ballo in cui saranno costretti a baciarsi nuovamente su richiesta degli invitati, Serkan ed Eda avranno modo di trascorrere del tempo da soli. In quest’occasione, il Bolat mostrerà alla conoscente il suo lato più dolce e remissivo e le parlerà della sua passione per le stelle, facendole capire di aver notato il suo tatuaggio nella mani che raffigura appunto una stella.

Il dialogo consentirà di scoprire che Yildiz, il cognome di Eda, significa proprio stella. Ad ogni modo, i riflettori verranno presto puntati su una dichiarazione di Serkan…

Love Is In The Air, trame: Serkan confida un segreto ad Eda

Eh si: quando Eda gli domanderà per quale motivo lui viva ancora con i suoi genitori, Serkan dirà che ha deciso di non andare altrove su espressa richiesta della madre Aydan, che da diversi anni non riesce ad uscire dalla loro casa per un motivo che ancora ignora. Con questa confidenza, il Bolat abbasserà completamente le sue difese, abbandonando il suo essere strafottente e freddo.

Tuttavia, questa parentesi durerà ben poco visto che, il mattino successivo, Serkan sarà nuovamente distaccato da Eda ed arriverà a trattarla male persino di fronte ai dipendenti… Per quale motivo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.