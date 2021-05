A Love Is In The Air, la nuova soap in onda dal 31 maggio alle 15.40 su Canale 5, l’architetto Serkan Bolat (Kerem Bursin) riuscirà a resistere al fascino di Eda Yildiz (Hande Ercel)? In realtà, l’uomo mostrerà fin da subito dei piccoli cedimenti che daranno ai telespettatori ragione di pensare che sia in qualche modo attratto da lei. Scopriamo insieme perché…

Love Is In The Air, trame: l’accordo tra Eda e Serkan

Le anticipazioni indicano che le prime avvisaglie si cominceranno ad intravedere quando Serkan chiederà ad Eda di fingersi la sua fidanzata per due mesi, al fine di far ingelosire la ex fidanzata Selin (Bige Onal), ormai prossima al matrimonio con Ferit (Cagri Citanak).

In cambio, pur avendocela a morte con lui perché lo considererà responsabile della perdita della borsa di studio che le avrebbe permesso di laurearsi e diventare un architetto paesaggista, la Yildiz verrà assunta nell’azienda dell’uomo, escamotage con cui potrà farsi un gruzzoletto per terminare gli studi.

Tra un “imbroglio” e l’altro, compreso un falso party di fidanzamento, Serkan si aprirà piano piano con Eda e le confesserà che abita ancora nella tenuta dei suoi genitori, su richiesta della madre Aydan (Neslihan Yeldan) che non esce di casa da diversi anni (per un imprecisato problema).

Tuttavia, nonostante quella piccola confidenza, Serkan vorrà mettere fin da subito le distanze con la donzella e le ricorderà che devono limitarsi a fingere di essere in sintonia soltanto quando sono in compagnia di testimoni. Comunque sia, un colpo di testa di Eda rimetterà in discussione questa “regola”.

Love Is In The Air, news: Eda fa credere a Selin di stare per andare a vivere con Serkan

Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti, sapete già Eda perderà le staffe nel corso di un dialogo con Selin e, per farla indispettire, le dirà mentendo di stare per andare a convivere con Serkan. Nel giro di poco tempo, il Bolat si troverà così a dover inscenare anche la convivenza con Eda, che in più di una circostanza perderà i sensi e cadrà come addormentata. Un problema che, a detta della zia Ayfer (Evrim Dogan), le si presenta ogni volta che è in preda ad un nervosismo accentuato che non riesce a controllare.

A quel punto Serkan consiglierà a Eda di dedicarsi al nuoto per rilassarsi ma la donna gli farà sapere, mentendo, di non saper nuotare. Attraverso questa bugia, la Yildiz auspicherà che l’uomo possa sciogliersi nei suoi riguardi e impartirle delle lezioni di nuoto. Ovviamente, non tutto andrà però per il verso giusto, visto che Serkan contatterà un insegnante personale per Eda…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan è geloso di Eda?

Quest’ultima non mollerà di fronte all’imprevisto e, nel bel mezzo della lezione, non farà altro che rivolgere delle lusinghe al suo coach che finiranno per indispettire il Bolat.

Appena scoprirà dal maggiordomo Seify (Alican Aytekin) che Eda ha detto alla madre Aydin che lui non è il suo tipo, Serkan darà dunque sfoggio di un’insolita insicurezza e non farà altro che domandare alla diretta interessata se abbia un uomo ideale…

Insomma, sarà abbastanza chiaro che Serkan è geloso di Eda, nonostante il suo continuo ribadire che la loro vicinanza è soltanto “di pura facciata” per far lasciare Selin e Ferit. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.