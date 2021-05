Per quale motivo lo stakanovista Serkan Bolat (Kerem Bursin) non va al lavoro ogni 19 agosto? È questa la domanda che Eda Yildiz (Hande Ercel), già dai primi episodi di Love is in the air, si porrà sul suo falso fidanzato. In ogni caso, la nostra protagonista andrà fino in fondo, fino a quando non sarà l’uomo a raccontarle una triste verità…

Love Is In The Air, trame: Eda incuriosita dalla mancanza di Serkan al lavoro

Le anticipazioni indicano che tutto partirà poco dopo che Eda e Serkan fingeranno di essere fidanzati per innescare la gelosia di Selin (Bige Onal), l’ex fidanzata dell’uomo ormai prossima al matrimonio con Ferit (Cagri Citanak).

Proprio per via di tale accordo, che comprenderà addirittura un contratto da firmare, la Yildiz inizierà a lavorare alla Art Life, l’azienda di architettura gestita dal Bolat, e si stupirà quando, un giorno, l’arcigno architetto non si presenterà al lavoro, luogo dove trascorre gran parte del suo tempo.

A quel punto, la donna domanderà ad Egin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu), i soci dell’uomo, se sanno dove si trovi Serkan, ma i due – così come gli altri dipendenti – si limiteranno a dirle che ogni 19 agosto lui non si presenta al lavoro e che soltanto Selin può dare una risposta al suo quesito. Ovviamente, la Yildiz chiederà alla ex, che però si rifiuterà di soddisfare la sua curiosità…

Love Is In The Air, news: Eda combina un guaio!

Occhio dunque all’ennesima imprudenza di Eda: per via dell’assenza al lavoro di Serkan, la nostra protagonista prometterà infatti ad un grosso cliente della Art Life di sistemare una casa in sole ventiquattro ore: una richiesta assurda, che arriverà nel momento in cui l’uomo le confesserà di avere ingaggiato la cantante Sevda (Sevcan Yasar) per il compleanno della moglie, da tempo malata di un tumore arrivato alla fase terminale.

Fatto sta che Eda si lascerà impietosire dalla brutta storia ed accetterà l’incarico, anche se dovrà eseguire una lista di 120 richieste utili a sistemare la sopracitata casa. Ciò farà andare su tutte le furie Serkan quando, a sorpresa, arriverà allo studio e scoprirà tutto quanto, impedendo ai dipendenti di dare un mano ad Eda!

Love Is In The Air, spoiler: Serkan confessa un triste segreto ad Eda

Tutto questo, perciò, a quali risvolti porterà?

Al termine di un’intensa giornata, Serkan accetterà di aiutare Eda soltanto quando quest’ultima si renderà conto di avere accettato di eseguire un incarico non all’altezza delle sue possibilità, né tanto meno della Art Life. Dato che resteranno nella casa da soli per la notte, l’atmosfera tra i due si farà confidenziale e il Bolat accetterà di rispondere ad Eda quando lei gli chiederà perché ogni 19 agosto non va al lavoro.

Dal dialogo, emergerà dunque che Serkan aveva un fratello maggiore, che crede essere morto ormai da diversi anni. Con la lacrime agli occhi, il Bolat confiderà dunque ad Eda che ogni anno, in quella stessa data, si isola per andare a suonare un po’ una chitarra che gli è stata regalata proprio dal parente.

Insomma, pian piano, Eda entrerà farà abbassare le difese a Serkan, il quale si comporterà sempre meno da “robot” nei suoi riguardi… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.