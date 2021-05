Le vicende dei Cantieri e le storie di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) tengono banco a Un posto al sole sul versante più drammatico, mentre ultimamente le trame più “leggere” vedono al centro della scena la giovane Speranza Altieri (Mariasole Di Maio), che come avete visto ha una tale carica di fascino da “soggiogare” più di un personaggio della soap.

In tutto questo, però, stanno ora per reinserirsi le pene d’amore di Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti). Tra Sasà e Bruno Sarti (Giovanni Caso) – come sapete – la relazione sembra essere terminata dopo la lite a cui abbiamo assistito non troppo tempo fa, ma il simpatico vigile ha preso male l’intera questione e in fondo non ha mai dimenticato il suo ex…

Sta di fatto che le ansie di Salvatore sono diventati anche i tormenti di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), che vengono continuamente coinvolti negli sfoghi di Cerruti, talmente tanto da rendere la vita dei due quasi impossibile! Come rimediare?

La “svolta” arriverà sul finire di questa settimana, quando un Guido particolarmente stufo prenderà in mano le redini della situazione e affronterà direttamente il dottor Sarti, chiedendogli cosa pensa di fare con Sasà.

La risposta del medico potrebbe essere abbastanza raggelante, la faccenda finirà dunque qui? Quel che è certo è che i coniugi Del Bue cercheranno di riportare la pace almeno tra Salvatore e sua sorella Bice (Lara Sansone), dopo le intromissioni di quest’ultima che Sasà non ha mai perdonato… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

