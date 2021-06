Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 1° luglio 2021:

Eda vuole licenziarsi dalla Art Life dopo la lite con Serkan, chiudendo i rapporti anche con lui: il ragazzo però riesce a beccarla mentre lascia l’ufficio e da qui nasce una nuova lite. Serkan infatti vorrebbe fidarsi di Eda riguardo la fuga di informazioni del brevetto, ma le chiede una prova concreta della sua innocenza.

Ceren intanto incontra la giornalista “incriminata”: nel momento in cui si presenta anche Selin, la donna cambia versione e non rivela più il nome di colui che le ha passato le informazioni, inventandosi una scusa davvero poco credibile.

Nel frattempo Fifi si è data da fare per aiutare Eda con la prova da consegnare a Serkan: grazie alle sue conoscenze è riuscita ad ottenere le registrazioni delle telecamere di sicurezza del giorno in cui si è recata insieme ad Eda dal notaio. Dal video infatti non risultano conversazioni compromettenti o scambi di documenti con terze persone.

