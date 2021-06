Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 14 giugno 2021:

Selin tenta di creare delle difficoltà a Serkan: la ragazza riesce a far assumere Ferit in qualità di consulente aziendale e Alptekin accetta subito.

Eda provoca gelosia in Serkan nel corso di una lezione di nuoto. Successivamente, i due vanno in ufficio e poi, in serata, avranno Selin e Ferit come ospiti.

In vista della serata con ospiti, Eda intende prendere tutte le sue cose e portarle a casa di Serkan per evitare che Selin possa capire che il loro è un falso fidanzamento; lui però ha molto da fare e si rifiuta di accompagnarla…

Eda e Serkan hanno un furioso litigio; Piril se ne accorge e ne parla immediatamente a Aydan!

