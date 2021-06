Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 16 giugno 2021:

Eda e Serkan si preparano per accogliere Selin a cena insieme a Ferit. Eda però non trova la scatola con i suoi abiti e chiama Melo per avere informazioni. Melo però è in compagnia di Kaan e dice ad Eda che chiamerà Erdem; così il giovane si reca a casa di Eda per cercare la scatola, facendosi scoprire dalla zia Ayfer che quindi viene a conoscenza del trasloco della nipote…

Kaan intanto finge di provare attrazione per Melo per poi dire alla ragazza di voler interrompere la conoscenza a causa del legame che Melo ha con Eda e quindi con Serkan, suo nemico.

Selin intanto cerca qualche indizio in casa di Serkan per capire se il fidanzamento sia vero o meno e infatti, curiosando in giro, trova l’accordo firmato dai due ragazzi che, per una serie di casualità finirà proprio in mano a Kaan tramite Ferit.

Cosa succederà ora che il piano è stato scoperto? Nel frattempo, il giorno seguente Serkan, Eda, Ferit, Selin, Engin e Piril partono per Antalya.

