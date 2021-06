Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 17 giugno 2021:

Ferit è geloso di Selin perché nota degli atteggiamenti ambigui con Serkan e per questo motivo i due litigano.

Serkan, Eda, Selin, Ferit, Engin e Piril si trovano ad Antalya per concludere l’affare del Golf Restort mentre Kaan continua a pianificare contro Serkan per vendicarsi: il giovane infatti passa le foto del contratto di fidanzamento a Fatma e continua a prendersi gioco di Melek fingendosi innamorato.

Aydan invita a cena zia Ayfer per conoscere meglio la famiglia di Eda, anche se continua a non sopportare questo finto fidanzamento del figlio. Serkan ha un problema con Birol e la moglie: i due stanno per divorziare e non vogliono firmare il contratto per evitare di essere soci nell’affare con il giovane Bolat.

Engin e Piril ballano insieme e sembra ci sia finalmente del tenero.

