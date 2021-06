Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 22 giugno 2021:

Leggi anche: Love is in the air, cast: ANIL ILTER è Engin Sezgin

Eda riesce a convincere alcuni collaboratori ad aiutarla nella ristrutturazione della casa dove soggiornerà la cantante Sevda.

Serkan è contrario alla questione perchè ritiene tutte le pretese della cantante assurde e non realizzabili in così poco tempo. Eda tuttavia vuole dimostrare a Serkan che è capace di esaudire la richiesta e fa in modo che il manager di Sevda sia disposto ad aspettare un pò di tempo in più.

Le richieste della cantante sono 120: se non saranno tutte soddisfatte, verrà annullato il concerto e, a questo punto, Serkan ingaggia una squadra di supporto per aumentare la forza lavoro con la speranza di vincere la sfida contro il tempo.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)