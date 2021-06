Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 25 giugno 2021:

Eda viene aiutata da Figen con il brevetto, mentre Kaan finge interesse per Melek riuscendo a farsi invitare a pranzo a casa sua: in questo modo riesce a trovare il brevetto che Eda deve consegnare a Serkan. Kaan fotografa il brevetto e chiede ad un produttore di avviare la produzione di pezzi molto simili al brevetto originale.

Ceren non si beve la storia del fidanzamento e, quando chiede informazioni su un biglietto che Eda ha scritto a Selin per conto di Serkan, la ragazza crolla e racconta tutta la verità. Selin apprezza molto il biglietto e in seguito chiede a Eda di fissarle una cena con Serkan: lei organizza la serata proprio il giorno del compleanno di Serkan.

Piril diventa gelosa quando Serkan affida un lavoro a Ceren e chiede a Engin di mettersi in contatto con lei; Engin tuttavia, dopo un piccolo litigio con Piril, cerca di farle capire velatamente che è innamorato di lei.

