Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 30 giugno 2021:

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: ALPTEKIN avrà un infarto, ecco perché

Serkan non accetta la restituzione dell’anello da parte di Eda ma la ragazza, ormai furiosa, afferma di non volerlo mai più vedere dopo il comportamento del giorno prima.

All’Art Life intanto si cerca di rimediare all’incidente del brevetto ed il team avrà 24 ore di tempo per realizzare un prototipo e raccogliere tutta la documentazione necessaria al progetto.

La presenza di Eda a lavoro è richiesta con urgenza: senza la sua firma non è possibile accedere ai documenti per portare a termine il progetto. Engin convince Eda a recarsi al lavoro senza dover per forza incontrare Serkan, assicurandole che il ragazzo sarà impegnato in una lunga riunione.

Eda va a lavorare e alla fine Serkan si presenterà allo studio proprio per parlare con lei.

Ceren viene contattata da una giornalista che è disposta a rivelarle chi ha inoltrato la foto del contratto di fidanzamento tra Eda e Serkan.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)