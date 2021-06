Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 9 giugno 2021: Eda non è convinta del tutto riguardo al fidanzamento con Serkan Bolat, complice la festa non andata proprio nel migliore dei modi: la ragazza pensa di essersi legata ad un uomo freddo e calcolatore.

A fine serata, quando restano soli, Eda scopre un Serkan dolcissimo che la lascia spiazzata.

Il giorno successivo, Serkan ritorna l’uomo senza sentimenti ed Eda scopre della ristrutturazione del suo ufficio senza essere stata avvisata; nasce così una nuova discussione con Serkan, che ha portato via dalla stanza gli effetti personali della ragazza.

Aydan intanto viene a sapere da Selin che Eda e suo figlio vogliono andare a convivere e, infuriata per il fatto di non essere stata avvisata, cerca di mettersi in contatto con Serkan per farlo ragionare e per convincerlo a desistere da questo folle intento.

