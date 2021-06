I sensi di colpa per quanto successo ai genitori di Eda Yildiz (Hande Ercel) provocheranno un grosso problema di salute a Alptekin Bolat (Ahmet Somers). Nelle puntate italiane di Love Is In The Air in onda tra qualche settimana, il padre di Serkan (Kerem Bursin) avrà infatti un infarto e si renderà necessario il suo ricovero in ospedale…

Love Is In The Air, news: Alptekin è coinvolto nella morte dei genitori di Eda

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto partirà nell’istante in cui Ferit (Cagri Citanak) vorrà stringere un accordo di collaborazione con il prestigioso architetto Efe Akman (Ali Ersan Duru). Tuttavia, il legale dell’uomo vorrà avere maggiori rassicurazioni dalla Art Life, memore del fatto che, diversi anni prima, una casa fatta costruire da loro, in seguito ad un crollo del muro reggente, ha provocato la morte di due persone.

A quel punto, Alptekin vorrà riprendere in mano la questione e chiederà a Kadir, il suo socio all’epoca del fattaccio, di investigare maggiormente su quanto accaduto per scoprire finalmente l’identità della bambina che purtroppo hanno reso orfana.

Nonostante il cambio del cognome eseguito dalla famiglia, Kadir riuscirà a riunire tutti i tasselli del puzzle ed avrà la certezza che quella bimba è Eda. Tale particolare lascerà decisamente attonito Alptekin che, dopo essersi confrontato con la moglie Aydan (Neslihan Yeldan), penserà inizialmente che la Yildiz si sia avvicinata a Serkan soltanto per vendicarsi di lui.

Love In In The Air, spoiler: Alptekin cerca di confessare la verità a Serkan ma…

Comunque sia, possiamo anticiparvi che il pensiero di Alptekin sulla “nuora” cambierà molto velocemente: l’uomo si troverà infatti ad assistere ad un momento di tenerezza tra Eda e Serkan nel giorno del matrimonio (saltato) tra Ferit e Selin ed arriverà alla conclusione che i due si amano veramente.

Il Bolat Senior vorrà quindi affrontare quanto prima il figlio per metterlo al corrente dell’errore che ha commesso con i genitori della fidanzata, ma non tutto andrà per il verso giusto…

Nel bel mezzo del confronto, Alptekin comincerà ad avvertire dei dolori al braccio sinistro, motivo per il quale Serkan chiamerà immediatamente un’ambulanza. Qualche ora dopo, i medici informeranno il nostro protagonista della gravità delle condizioni del padre, il quale ha subito un infarto che lo obbligherà a stare per un po’ di tempo a riposo.

Love Is In The Air, trame: Alptekin affida a Serkan la direzione della holding

Partendo da questi presupposti, ovviamente Alptekin non potrà parlare a Serkan dell’incidente ai genitori di Eda di cui è in parte responsabile, ma gli chiederà perdono per averlo sempre fatto sentire inferiore al fratello deceduto. Come segno concreto di riconciliazione e fiducia in lui, il Bolat senior affiderà dunque a Serkan la direzione della holding, che proprio in quei giorni dovrà affrontare un problema non indifferente.

Certa che di lì a poco sarebbe diventata la moglie di Ferit, Selin avrà venduto proprio ad Efe il 45% delle sue azioni. Serkan dovrà quindi gestire l'arrivo a Istanbul dell'Akman, più che mai intenzionato ad entrare attivamente nell'organico della holding…