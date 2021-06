Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 5 a venerdì 9 luglio 2021: Serkan rivela a Engin l’identità del ladro del disegno del lampadario: Kaan. Con l’intento di punire il colpevole, Serkan vuole comprare la società di Kaan e vuole anche riprendersi il progetto del green hotel. In questo caso il vantaggio sarebbe doppio, perché potrebbe anche riavvicinare Eda dato che l’idea dell’hotel era sua. Engin riesce a convincere Serkan a fare una passeggiata, durante la quale il giovane imprenditore acquista un vestito a fiori per Eda. Seyfi e Sirius si coalizzano per orientare le attenzioni di Serkan verso Eda e Seyfi infila nel sacchetto del regalo per Eda il famoso paio di manette dell’incontro dei due. Serkan si reca a casa di Eda per parlarle ma al suo posto trova un bel “comitato di benvenuto”: Ayfer e le amiche di Eda lo mandano via; così, l’uomo convince Melek a farsi dire dove si trova Eda. La raggiunge e, dopo averla ammanettata, la porta nella sua casa di montagna.

Allo chalet, Serkan propone a Eda di vendicarsi di Kaan e di lavorare al progetto del green hotel. La ragazza, delusa e arrabbiata, decide di andarsene, ma alla fine è Serkan a lasciare lo chalet, per poi tornare poco dopo ed essere aggredito con lo spray al peperoncino da Eda, che lo prende per un malintenzionato. Dopo aver rimediato al suo guaio, Eda apprende da Serkan che le strade sono chiuse a causa delle forti piogge: i due devono quindi passare la notte insieme e, dato che tutte le camere degli ospiti hanno delle infiltrazioni d’acqua, devono anche condividere lo stesso letto. Nel frattempo Ayfer, Melek e Figen, preoccupate, vanno a casa di Serkan a cercare Eda e scoprono da Aydan che la ex-coppia è allo chalet. Il mattino seguente, Figen videochiama Eda e lei, nel sonno, inquadra anche Serkan, accanto a lei. Ayfer si allarma moltissimo e, quando Eda torna a casa, non mancano i commenti ironici sulle doverose nozze, dal momento che i due hanno dormito insieme.

Serkan in un momento di tenerezza parla con sua madre e le offre il suo sostegno per aiutarla a superare il trauma per la morte del figlio e la sprona a parlare con lui. È l’ultimo giorno di “fidanzamento” tra Eda e Serkan. Quest’ultimo la passa a prendere e la porta in ufficio e tutti sperano che i due si siano riconciliati… Ma Serkan in realtà non è mai riuscito a chiedere scusa alla ragazza e nemmeno quando si stanno per salutare definitivamente Serkan riesce ad aprire il suo cuore; Eda glielo fa notare manifestando tutto il suo disappunto. Figen aiuta Ayfer a controllare la contabilità del vivaio. Aydan vuole scegliere la nuova segretaria di Alptekin e scarta tutte le ragazze giovani e carine. Il marito ne sceglierà una basandosi sul curriculum senza conoscerne l’età o tantomeno vederne la foto. Engin chiede a Ceren di aiutarlo a conquistare Piril e la ragazza si offre di aiutarlo a preparare una cena romantica per la sua fiamma.

Serkan si scusa con Eda regalandole un terrario. La ragazza lo perdona e i due riprendono il loro rapporto come da contratto. Hanno appena fatto pace, quando apprendono una notizia sconvolgente: Selin e Ferit si sposeranno la settimana seguente e, onde evitare che Serkan possa interferire in qualche modo, adottano l’idea di Ferit di partire l’indomani per l’Italia e di tornare a Istanbul solo il giorno prima del matrimonio. Serkan e Eda entreranno in azione per cercare di impedire che questo avvenga. Eda, sotto consiglio di Aydan, cambia stile e cerca di far ingelosire la promessa sposa. Intanto, Serkan propone a Selin di far firmare a Ferit un accordo prematrimoniale, per evitare un suo maggior coinvolgimento nella società. Per vincere la titubanza di Selin, Eda allora afferma di aver firmato anche lei lo stesso accordo prematrimoniale. Alla domanda di Selin sul perché i due abbiano un simile accordo, Eda coglie di sorpresa sia lei che Serkan rivelando che anche loro intendono sposarsi!

Eda deve convincere Selin e Ferit a mandare a monte la loro fuga romantica in Italia. Nel tentativo di metterla alle strette, Eda racconta a Selin che lei e Serkan stanno per sposarsi. Le spiega anche che Aydan la sta aiutando a cercare l’abito da sposa. La notizia delle nozze di Serkan e Eda si diffonde rapidamente, complice anche Melek che racconta ad Ayfer e alle altre del matrimonio. Ayfer non regge il colpo e sviene. Quando arriva Eda, le dice che non intende partecipare alle nozze. Aydan, intanto, ha preparato tutto per la prova degli abiti della finta nuora e di Selin; durante la prova, cerca di fare il lavaggio del cervello a Selin per dissuaderla dall’idea di sposare Ferit e, in questo, si allea con Eda. Engin, non riuscendo a stabilire la verità, chiede in modo diretto a Serkan come stiano le cose tra lui e Eda. Poi, Serkan, seccato dal fatto che l’accordo segreto tra lui e Eda non sia più tanto segreto, si reca a casa di Eda per chiederle spiegazioni.

