La decisione di Ferit (Cagri Citanak) e Selin (Bige Onal) di sposarsi entro una settimana manderà letteralmente in crisi Serkan Bolat (Kerem Bursin) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Contando sul suo falso fidanzamento con Eda Yildiz (Hande Ercel), l’architetto farà di tutto per far saltare il matrimonio, ma questo finirà per avvicinarlo ulteriormente alla fioraia. Scopriamo insieme perché…

Love Is In The Air, news: Eda fa credere a Selin che anche lei e Serkan si stanno per sposare

Le anticipazioni segnalano che Serkan ordinerà a Eda di convincere Selin a non sposare Ferit e soprattutto a non recarsi in Italia, luogo dove i due piccioncini avranno scelto di passare dei giorni prima di pronunciare il fatidico sì. Dato che all’estero, l’addetta alle pubbliche relazioni avrà intenzione di comprare persino il suo abito, la Yildiz penserà quindi di improvvisare e, nel corso di una riunione che si terrà nell’azienda di Alptekin (Ahmet Somers), comunicherà a Selin che anche lei e Serkan stanno per sposarsi, motivo per cui la “suocera” Aydan (Neslihan Yeldan) la sta aiutando a scegliere il vestito adatto.

Da un lato Serkan se la prenderà ovviamente con la falsa fidanzata per ciò che ha fatto, dall’altro Eda dovrà trascorrere tutto il pomeriggio con Selin, a casa di Aydan, per provare degli abiti da sposa esattamente come la sua “rivale”. In quell’occasione, la Yildiz cercherà dunque di attenersi a quello che è il contratto stabilito con l’architetto e lascerà intendere a Selin che l’uomo, in realtà, non ha mai smesso di sognare di avere un futuro al suo fianco. Le novità non saranno però finite qui…

Love Is In The Air, trame: Serkan confessa a Engin che il suo fidanzamento con Eda è falso

Data la pulce nell’orecchio che gli avrà messo Ceren (Melisa Döngel) durante una discussione, Engin (Anıl İlter) domanderà apertamente a Serkan se sia ancora innamorato di Selin e se il suo fidanzamento con Eda sia soltanto una messinscena. Spiazzato dal quesito dell’amico, Bolat sceglierà quindi di essere sincero e parlerà all’uomo dell’accordo stabilito con la Yildiz, anche se specificherà di non essere più in grado di capire quanto ci sia davvero di falso nel loro rapporto.

Insomma, Serkan ammetterà di essere abbastanza confuso sui suoi sentimenti, ma riterrà lo stesso che il matrimonio della sua ex con Ferit debba assolutamente saltare, sopratutto per via dell’amicizia che il ragazzo ha con Kaan Karadag (İsmail Ege Şaşmaz), il suo acerrimo nemico. Ad ogni modo, in questo fitto intreccio, il nostro protagonista non potrà stare lontano da Eda…

Love Is In The Air, spoiler: Eda parla a Serkan della sua claustrofobia

Eh sì: poco prima di un’intervista a cui saranno presenti pure Ferit e Selin, Eda e Serkan avranno modo di trascorrere da soli del tempo nello chalet di montagna della famiglia Bolat. A quel punto, l’uomo chiederà alla Yildiz quale sia la ragione della sua claustrofobia e la ragazza gli farà presente che ciò è collegato alla morte dei suoi genitori, dovuta ad un crollo improvviso della casa dove avevano scelto di trascorrere un periodo di vacanza.

Con le lacrime agli occhi, Eda farà infatti presente a Serkan che, poco prima che la zia ricevesse la brutta notizia, si era nascosta per giocare all'interno di un armadio, dal quale poi non aveva avuto più la forza di uscire per via delle urla di dolore della parente. Un trauma indimenticabile per Eda, che troverà conforto tra le braccia del Bolat… ma per quanto durerà l'idillio?