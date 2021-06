Un evento alquanto drammatico sarà protagonista delle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Tra non troppo tempo, Eda Yildiz (Hande Ercel) confesserà infatti a Serkan Bolat (Kerem Bursin) come sono morti i suoi genitori, ma a sorpresa la storyline si collegherà presto ad Alptekin (Ahmet Somers), il padre dell’architetto. Scopriamo insieme per quale motivo…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di mercoledi 23 giugno 2021

Love Is In The Air, news: ecco come sono morti i genitori di Eda

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Eda parlerà apertamente a Serkan delle tragiche circostanze in cui sono morti i suoi genitori.

In pratica, i due avevano deciso di trascorrere fuori il weekend del loro anniversario di matrimonio, lasciando la figlia – che all’epoca aveva soltanto sei anni – alle cure della zia Ayfer (Evrim Dogan). I signori Yildiz, per festeggiare nel migliore dei modi, avevano dunque affittato una casa, che è caduta per via di un problema di struttura del muro reggente.

Da un lato Eda farà quindi presente a Serkan che è da quel giorno che soffre di claustrofobia, perché pur sentendo le urla della zia non è riuscita ad uscire da un armadio dove si era nascosta per giocare, dall’altro Bolat offrirà alla “falsa fidanzata” una spalla su cui piangere. Partendo da questi presupposti, il colpo di scena non tarderà ad arrivare…

Love Is In The Air, trame: Ferit vuole stringere un accordo con Efe Akman

In tal senso, bisognerà fare particolare attenzione ad un accordo che Ferit (Cagri Citanak) vorrà stringere con il prestigioso imprenditore Efe Akman (Ali Ersan Duru) per far colpo proprio su Alptekin, che lo avrà assunto come “consigliere” della holding di cui fa parte anche l’Art Life di Serkan.

Tuttavia, l’accordo verrà prontamente respinto da Serkan: Efe infatti farà delle richieste alquanto svantaggiose per lo studio di architettura, che dovrà prendersi ogni responsabilità in caso di incidenti nelle varie strutture che andranno ad edificare insieme. C’è anche da dire che Bolat si impegnerà a dire di no al rivale soprattutto perché ormai mancherà meno di una settimana al suo matrimonio con Selin (Bige Onal), che vorrà far saltare ad ogni costo.

Comunque sia, la rivelazione di questa storyline arriverà in un secondo momento…

Love Is In The Air, spoiler: Alptekin è coinvolto nella morte dei genitori di Eda?

Vi anticipiamo infatti che, in un ulteriore confronto, l’avvocato di Efe spiegherà a Ferit che il suo cliente ha posto tutte quelle clausole perché, circa vent’anni prima, una casa fatta costruire da Alptekin e un altro socio, che poi si è dato alla fuga, era caduta per via del muro reggente costruito con dei materiali non consoni. Un incidente, finito sui giornali, che si era concluso con la morte di due persone!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Riunendo tutti i tasselli del puzzle, sarà quindi impossibile non pensare ai genitori della povera Eda. Fatto sta che, una volta che verrà informato dei fatti, Ferit andrà da Alptekin in cerca di una spiegazione: l’uomo non potrà fare altro che confermare la versione ma riuscirà a convincere il ragazzo a mantenere il silenzio sulla questione, che non vorrà assolutamente che riemerga… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.