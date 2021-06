Una dichiarazione d’amore inattesa di Serkan Bolat (Kerem Bursin) farà rivedere ad Eda Yildiz (Hande Ercel) tutti i suoi piani nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. La ragazza deciderà infatti di rimandare un suo imminente viaggio in Italia pur di stare al fianco del bell’architetto. Scopriamo insieme per quale ragione…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di giovedi 24 giugno 2021

Love Is In The Air, news: Ayfer fa ottenere a Eda una borsa di studio

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutta la storyline partirà nel momento in cui la zia Ayfer (Evrim Edogan) troverà il contratto di fidanzamento tra Eda e Serkan, scoprendo così che la loro relazione non è mai esistita ma è stata semplicemente inscenata. Accantonato lo shock iniziale, la donna utilizzerà l’astuzia e si metterà in contatto telefonico con la madre, a cui chiederà – mantenendo all’oscuro la diretta interessata – di fare il possibile affinché Eda possa avere i soldi per partire in Italia e terminare i suoi studi.

Da un lato Ayfer spererà così di mettere una certa distanza tra la parente e il “nocivo” Serkan, dall’altro Eda riterrà ormai concluso il suo accordo con Bolat perché ormai mancheranno pochissimi giorni al matrimonio tra Selin (Bige Onal) e Ferit (Cagri Citanak).

A quel punto, inconsapevole del fatto che ci sia qualcuno dietro tutta l’inaspettata novità, si rallegrerà quando le verrà comunicato che ha ottenuto una borsa di studio che le permetterà di studiare in Italia e svelerà tutto quanto a Serkan, che tenterà invano di convincerla a rimanere…

Love Is In The Air, trame: Serkan si ammala a causa della futura partenza di Eda

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: dato che non riuscirà a fare (apparentemente) nulla per trattenere Eda a Istanbul, Serkan si lascerà prendere da una profonda tristezza e comincerà a stare decisamente male, tant’è che gli salirà improvvisamente la febbre e non vorrà parlare con nessuno, nemmeno con Selin.

Preoccupato per la situazione venutasi a creare, il maggiordomo Seify (Alican Aytekin) avviserà immediatamente Eda di quanto starà accadendo e farà sì che possa andare a prestare soccorso a Serkan, anche se mancheranno pochissime ore alla sua partenza.

Per via del delirio dovuto alla febbre, Serkan chiederà così ad Eda durante il sonno di non abbandonarlo e dichiarerà addirittura di essere disposto a seguirla in Italia. Peccato però che, il mattino successivo, l’uomo sembrerà non ricordare nessuna delle sue parole, motivo per il quale Eda non abbandonerà il suo proposito di partire. Gli eventi prenderanno però una piega del tutto inaspettata…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan confessa a Eda di essersi innamorato di lei!

Eh sì: nonostante un appuntamento preso con Selin per capire se sia possibile per loro due tornare insieme, Serkan alla fine capirà che non può vivere senza di Eda e si metterà ad in seguire il taxi che la starà conducendo all’aeroporto.

Dopo che l’avrà obbligata a scendere dalla vettura, Serkan chiederà per l’ennesima volta alla Yildiz di non andarsene e, appena quest’ultima esigerà un motivo per restare a Istanbul, le dirà di essersi innamorato follemente di lei. I nostri due protagonisti si lasceranno così andare ai loro sentimenti e si daranno un nuovo ed intenso bacio appassionato!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Eda rinuncerà dunque a partire, sopratutto perché Serkan le prometterà che entro due mesi, quando avrà risolto tutte le situazioni della Art Life, potranno recarsi insieme in Italia. In ogni caso, nonostante la risoluzione dei conflitti, presto un’azione imprudente di Eda potrebbe generare altre spiacevoli conseguenze…

Prima di salire sull’aereo, la Yildiz avrà infatti comunicato a Selin che lei e Serkan hanno soltanto finto di stare insieme. Un’informazione che l’ex fidanzata, ormai decisa a non sposare Ferit, rivelerà presto a Piril (Başak Gümülcinelioğlu)…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.