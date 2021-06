Love is in the air, cast: ANIL ILTER è Engin Sezgin

Continua a macinare ottimi ascolti la serie record di Canale 5 Love is in the Air, che – grazie alle sue avvincenti trame – appassiona ogni giorno più di un milione di telespettatori. E tra i protagonisti più amati della soap c’è senza dubbio Engin Sezgin, interpretato dall’attore turco Anil Ilter.

Migliore amico di Serkan, Engin condivide con il Bolat la passione per il lavoro e un grande spirito di sacrificio, qualità che lo rendono un socio affidabile e fedele. La vita dell’uomo verrà ben presto sconvolta quando si ritroverà nel bel mezzo di un triangolo amoroso con l’affascinante collega Piril e Ceren, un’intima confidente di Eda. Sarà proprio l’amore a stravolgere i piani di Engin, che per la prima volta metterà in discussione le priorità della sua vita.

Decisamente diverso è il profilo di Anil Ilter, l’attore che presta il volto a Engin nell’universo di Love is in the Air. Classe 1981, Anil ha da poco compiuto 40 anni, dei quali la metà vissuti dietro la cinepresa. Inizialmente dedito all’attività sportiva, Ilter si laurea in Scienze Motorie ad Izmit, intraprendendo la carriera di calciatore professionista. Dopo una breve parentesi nel mondo del calcio, Anil si appassiona alla recitazione, frequentando un corso di conduzione televisiva.

Nel 2008 arriva l’esordio sul piccolo schermo grazie alla fiction Ece, mentre due anni più tardi ottiene il suo primo ruolo in un lungometraggio nella pellicola Bir Avuc Deniz, esperienza ripetuta nel 2015 nel film Kostebekgiller: Perili Orman.

Per Anil la popolarità non farà che crescere nel corso degli anni, sia dentro che fuori i confini nazionali, grazie alla sua impeccabile dizione e alla poliedricità. Il 2020 è l’anno della definitiva consacrazione per l’attore, che nella telenovela Love is in the Air riesce a raggiungere un vastissimo pubblico.

Non mancano le iniziative imprenditoriali per Anil Ilter, che nel 2018 ha deciso di mettersi in proprio fondando la Absurd Production, un’ambiziosa etichetta discografica indipendente. Sposato dal 2009 con Ipek Yetkin, la coppia ha una figlia di nome Nilo. Anil è inoltre un grande sostenitore del Besiktas, squadra per la quale fa il tifo fin da bambino.

