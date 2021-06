Love is in the air, cast: ELCIN AFACAN è Melek Yucel (Melo)

Melek Yucel, per gli amici Melo, è senza dubbio tra i ruoli secondari più importanti della popolare soap turca Love is in the Air. Dotata di grande empatia e di una spiccata simpatia, la giovane è la migliore amica (nonché confidente) di Eda, che la considera come una sorella. Tra le due si è instaurato infatti un grande rapporto, che va oltre i classici canoni dell’amicizia.

A interpretare Melo è l’attrice Elcin Afacan, nata a Istanbul il 30 gennaio di trent’anni fa. Positiva e spiritosa anche nella vita reale, la Afacan si è laureata in Conservatorio statale della Mimar Sinan Fine Arts University nella capitale turca. Completato il ciclo di studi, Elcin, da sempre amante dell’arte e del teatro, comincia a frequentare una scuola di recitazione, dove apprende i fondamentali per cominciare la propria carriera nel mondo dello spettacolo.

Il 2016 è l’anno del gran debutto, che vede la ragazza esordire nel programma per giovani promesse Our Mission Comedy. Di lì in poi il cammino della Afacan è in discesa: specializzatasi come attrice comica, nel giro di poco tempo si distingue come una delle migliori interpreti del panorama teatrale turco. Il battesimo nel piccolo schermo avviene poco tempo dopo grazie alla serie tv Dentro, a cui segue nel 2017 la fiction Deli Gönül. Il successo non tarda ad arrivare e nel 2019 l’attrice è nel cast fisso di Una storia di famiglia mentre nel 2020 è la volta di Love is in the Air, che le permette di farsi conoscere anche dal pubblico italiano.

Molto attiva sui social network, soprattutto su Instagram dove conta più di un milione di follower, Elcin Afacan è solita postare scatti in compagnia di amici e familiari, con i numerosi fan che poi rispondono con attestati di stima e affetto.