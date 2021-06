La serie turca Love is in the Air, che da qualche giorno vediamo su Canale 5 dal lunedì al venerdì, ha fatto scoprire al pubblico italiano l’affascinante attore Kerem Bursin, che nella soap presta il volto a Serkan Bolat, il ricco e algido imprenditore determinato a rendere la vita impossibile a Eda, giovane aspirante architetto a cui il Bolat ha chiesto di fingersi fidanzato.

Classe 1987, Kerem è nato a Istanbul, in Turchia, da una famiglia agiata. Giramondo fin dall’infanzia, il Bursin ha vissuto in sette paesi differenti, stabilendosi infine negli Stati Uniti e precisamente nello stato del Texas, dove oltre a frequentare il liceo ha cominciato ad approcciarsi alla recitazione. L’impegno teatrale di Kerem gli vale ben presto il premio di miglior attore del Texas, primo riconoscimento della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Non solo lavoro, però, per Bursin, ma anche e soprattutto lo studio, mai trascurato dall’aspirante star, che dopo il diploma si trasferisce nel Massachusetts per studiare Marketing e Comunicazione, laureandosi pochi anni dopo. Nel 2006, a soli 19 anni, per Kerem arriva il primo ruolo da attore professionista nel film americano Thursday, a cui seguono altre numerose importanti produzioni. La definitiva popolarità coincide però con il suo ritorno nel paese della Mezzaluna: è infatti nella sua terra natia che il giovane attore diventa una vera e propria stella, acquisendo in breve tempo una grande notorietà sia dentro che fuori i confini nazionali.

Decisamente meno si sa della sua sfera privata, data l’estrema riservatezza con cui Kerem svolge la vita lontano dalle luci dei riflettori. Oltre alle relazioni con le attrici Yagmur Tanrisevsin e Serenay Sarikaya, il Bursin ha dato adito ai pettegolezzi a causa del presunto flirt con Demet Ozdemir, conosciutissima anche in Italia per aver interpretato Sanem Aydın nella popolare soap DayDreamer.

Attualmente l’interprete è legato sentimentalmente a Hande Ercel, conosciuta proprio sul set di Love is in the Air. I due infatti, oltre a essere una coppia nell’universo della telenovela, lo sono anche nella vita vera. Un dettaglio che ha appassionato ancora di più i fan della nuova soap di Canale 5, visto il particolare feeling che intercorre tra i protagonisti Eda e Serkan.

