Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 23 giugno 2021:

La salute di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) torna a preoccupare tutti, segnando l’inizio di una fase drammatica che ci accompagnerà per molte puntate.

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Clara (Imma Pirone) iniziano una storia d’amore segreta. Alberto (Maurizio Aiello) invece soffre per la mancanza di una casa e di un lavoro; l’uomo ha l’ennesimo scontro con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

La “battaglia del drone” messa in atto da Renato (Marzio Honorato) e Raffaele (Patrizio Rispo) inizia a stancare gli altri condomini di Palazzo Palladini.

Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) non vuole rimanere coinvolto in una relazione con Speranza (Mariasole Di Maio). Intanto il ragazzo viene pressato da Chiara Petrone (Alessandra Masi), ciò per via di un lavoro che ha dimenticato di portare a termine.

