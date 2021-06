Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 25 giugno 2021:

Per Filippo (Michelangelo Tommaso), pressato dal padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e con Serena (Miriam Candurro) sempre più in ansia per lui, è giunto il momento di prendere una difficile decisione.

Vittorio (Amato D’Auria) lavora incessantemente al suo reportage di viaggio e viene aiutato da Michele (Alberto Rossi).

Guido (Germano Bellavia), incerto su come interpretare ciò che ha visto su Silvia (Luisa Amatucci), ne parla a Mariella (Antonella Prisco).

Jimmy (Gennaro De Simone) e Bianca (Sofia Piccirillo) hanno deciso di sequestrare il drone di Renato (Marzio Honorato) e il fucile ad acqua di Raffaele (Patrizio Rispo), rivelandosi così i più maturi in questa storia!

