Lara (Chiara Conti) continua almeno apparentemente a fare il doppio gioco e ora cerca di ottenere informazioni da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), tra inganno e seduzione. L’imprenditore, però, è vicino a intuire quello che sta accadendo…

Silvia (Luisa Amatucci) soffre ancora per la mancanza di attenzioni da parte di Michele (Alberto Rossi). Contemporaneamente, la donna inizia anche a capire quanto stia diventando importante per lei la complicità che si è instaurata con Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi).

Per merito del drone di Jimmy (Gennaro De Simone), Renato (Marzio Honorato) potrebbe ottenere le prove del fatto che Raffaele (Patrizio Rispo) non lavori per quello che dovrebbe; tutto ciò, però, potrebbe anche ritorcersi contro di lui…

