Ci siamo! La settimana dal 28 giugno al 2 luglio è anche quella in cui a Un posto al sole rientra il personaggio di Rossella dopo una lunga pausa. Come sappiamo, la figlia di Silvia (Luisa Amatucci) aveva preferito recarsi a Indica in modo da prepararsi bene per i suoi ultimi impegni universitari, visto che a Napoli ciò non era possibile anche per via della non facile vicinanza con Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli).

Il ritorno della ragazza avviene in un momento in cui peraltro è in corso un momento di grande confusione sentimentale nella vita della madre Silvia, ma quest’ultima presto prenderà una sofferta decisione riguardo al rapporto con Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi).

Quanto alla ragazza, Rossella rientrando in città cercherà anche di riprendere in mano la sua vita. Ce la farà? A questo proposito, l’attrice Giorgia Gianetiempo in una recentissima story su Instagram ha dichiarato che per il suo personaggio arriveranno scene bellissime che riguarderanno… un traguardo!

Sicuramente il traguardo in questione attiene al completamento degli studi di Rossella all’università, ma – a parte questo – rivedere Patrizio produrrà nuovi problemi? In tal senso, abbiamo la sensazione che i prossimi mesi saranno molto interessanti, perché ci sono dei rumors intorno a una new entry… Di chi si tratterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

