Oggi la sigla di una trasmissione televisiva non ha più tutta quell’importanza che rivestiva negli anni ’70 e ’80 (epoche in cui spesso le canzoni che aprivano un programma finivano addirittura nella classifica dei dischi più venduti), ma c’è un’importante eccezione: per i fan di Un posto al sole l’intro iniziale è tuttora qualcosa di fondamentale, perché la presenza in sigla di un ruolo viene considerata quasi come un'”assicurazione” sul fatto che quel personaggio sarà nella soap per molto tempo.

Perlopiù è così, ma nel tempo ci sono stati anche non pochi casi in cui le cose sono andate diversamente: ad esempio, se ricordate, Cristiana Dell’Anna è stata anni fa una guest molto importante nel ruolo delle gemelle Cirillo, ma – proprio quando passò in sigla – iniziò lentamente a vedersi sempre meno, fino ad arrivare in seguito all’uscita di scena.

E andando indietro con la memoria, forse qualcuno ricorderà ancora il personaggio di Alfredo Benvenuto, interpretato da Mario Porfito: ebbe una certa rilevanza a Un posto al sole d’estate (spin-off che oggi non viene più realizzato) e poi arrivò a Upas venendo inserito anche nella sigla, ma ci restò pochissimo visto che da quel momento ebbe un numero di apparizioni veramente minimo. Insomma, l’esserci non sempre rappresenta una sicurezza a vita, ma sta di fatto che gli aficionados fanno festa ogni volta in cui un loro beniamino entra nell’elenco dei “fissi”, come si suol dire. E questa festa… pare proprio che prossimamente si rinnoverà!

Ebbene sì. Di recente sui social ci sono stati molte voci di corridoio su un prossimo aggiornamento dell’intro di Un posto al sole, e queste voci risultano anche a noi. Diremo di più: visto che la sigla tende non di rado a privilegiare personaggi che fanno parte di un clan familiare, tutti si aspettano a questo punto che l’update in programma possa comprendere l’attrice Antonella Prisco. La sua Mariella Altieri, partita come figurazione speciale e attualmente guest presentissima, è ormai a tutti gli effetti la signora Del Bue e quindi sarebbe decisamente arrivato il suo momento, non vi pare?

In realtà, alcune indiscrezioni portano all’ipotesi che anche un altro personaggio – stavolta maschile – abbia delle chances di passare nel cast principale insieme ovviamente a chi lo interpreta. Staremo a vedere…

Immaginiamo anche che la versione 2021 della sigla non vedrà più farne parte alcuni attori che nell’ultimo periodo non partecipano più alla trasmissione. E probabilmente non è un caso se, di recente, Ilenia Lazzarin ha dichiarato che per ora non è previsto un ritorno della sua Viola Bruni. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

