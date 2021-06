Un posto al sole salta giovedì 10 giugno. Ecco perché

Prosegue con successo la messa in onda di Un posto al sole, che da un po’ di tempo ha visto aumentare notevolmente i suoi ascolti fino a superare ampiamente il 7% di share (di recente anche con punte vicine all’8%). Mentre attendiamo gli sviluppi delle trame principali del momento (ma anche una serie di novità di cui vi parleremo presto), registriamo un cambio di programmazione nelle puntate della settimana che sta per iniziare.

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 7 giugno 2021

In questa stagione, Upas è non di rado saltato (con recupero nei giorni successivi) per via dell’attualità politica e parlamentare, invece stavolta ciò avverrà per motivi legati allo sport.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Giovedì 10 giugno, infatti, a partire dalle ore 20 Rai 3 manderà in onda il Golden Gala Pietro Mennea in diretta dall’Asics Firenze Marathon Stadium di Firenze. Si tratta di un appuntamento sportivo che va anche a celebrare la memoria del grande atleta italiano Pietro Mennea, e che occuperà il palinsesto della terza rete fino alle ore 22.

Questo farà sì che il 10 giugno Un posto al sole non ci sarà, ma come sempre niente paura perché è già nota la data del recupero: il giorno successivo, venerdì 11 giugno, assisteremo a una puntata particolarmente corposa che tra l’altro vedrà al centro della scena il tentativo di Pietro Abbate (Simon Grechi) di manipolare Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.