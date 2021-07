Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 13 luglio 2021:

Serkan, Eda, Selin e Ferit passano due giorni nello chalet, con l’intento di Eda e Serkan di cercare di impedire le nozze tra Selin e Ferit. Selin però gioca bene le sue carte: non vuole lasciare Ferit senza sapere se Serkan la ami davvero. Il giovane Bolat non sa rispondere visto che una parte del suo cuore batte per Eda.

Engin non sa se lasciarsi andare con Ceren oppure combattere per Piril.

Eda ascolta senza farsi sentire la conversazione tra Serkan e Selin e l’indecisione di lui le fa credere che forse Serkan potrebbe essersi innamorato di lei.

Serkan si confronta con l’amico Engin per fare chiarezza nel suo cuore.

