Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 15 luglio 2021:

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: ENGI dimentica il compleanno di PIRIL!

Eda sta per partire per l’Italia e Serkan non la prende molto bene, tant’è che accusa un forte stato di malessere. Aydan pensa che questo problema di Serkan si sia scatenato per il matrimonio di Selin e Ferit e pensa quindi di chiamare Selin per prendersi cura di Serkan. Anche Seify però fa la stessa cosa chiamando Eda e quindi Selin e Eda si incontrano a casa di Serkan, ma tra le due c’è molto imbarazzo.

Selin va via e Eda rimane tutta la notte accanto a Serkan per assisterlo durante i suoi incubi, nei quali il giovane chiede a Eda di non lasciarlo (per poi però dimenticare tutto il mattino seguente).

Ayfer successivamente confida a Melo e Fifi la storia del contratto tra Eda e Serkan, mentre Engin è un pò deluso da Ceren per non avergli detto di essere il “capo” del famoso studio legale ereditato dal padre.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)