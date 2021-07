Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì luglio 2021:

Eda non è più legata a Serkan e decide di partire finalmente per l’Italia e dimenticare gli ultimi mesi.

Prima della partenza la ragazza confessa a Selin che il suo fidanzamento con Serkan era solo una farsa per farla ingelosire poiché Serkan è ancora innamorato di lei. Selin va in crisi dopo questa notizia e il giorno delle prove del matrimonio con Ferit si reca ad un appuntamento con Serkan: il giovane alla fine non si presenterà.

Serkan decide di ascoltare il suo cuore e corre da Eda per impedirle la partenza e confessarle il suo amore. Eda decide quindi di restare e di posticipare il viaggio in Italia: Serkan le ha chiesto due mesi di tempo per organizzarsi e partire insieme a lei.

Selin intanto confida la sue sofferenze a Piril e le rivela la storia del finto fidanzamento.

Alptekin confessa alla moglie Aydan di aver subappaltato da giovane un lavoro e che ora è coinvolto per via indiretta nell’incidente in cui due persone sono morte.

