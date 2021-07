Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 2 agosto 2021:

Serkan vuole allontanare Eda e dimenticarla ma Efe la vuole alla Artlife a lavorare, costringendo i due ex a stare insieme sul luogo di lavoro.

Lo studio della ArtLife è teso: Celin e Ferit che non riescono ancora a parlarsi civilmente, Eda e Serkan che non smettono di guardarsi male e dulcis in fundo i soci maggioritari della holding che si scontrano.

Serkan pretende un nuovo progetto per il porto, non essendo rimasto soddisfatto del primo: il clima è sempre più teso e si creano due schieramenti con Eda e Serkan rivali.

Alptekin va a trovare Ayfer e sembra essere sul punto di confessare l’incidente che ha visto morire a suo tempo i genitori di Eda, ma alla fine non riesce a dire nulla.

Eda e Serkan provano a stare lontani ma nei loro cuori sentono ancora qualcosa.

