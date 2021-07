Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 20 luglio 2021:

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: SELIN, chi cercherà di avvicinarsi a lei?

La notizia del contratto tra Eda e Serkan è argomento quotidiano alla Art Life. Intanto Ayfer, preoccupata per Eda, decide di andare a parlare con Serkan per capire il motivo del viaggio rinviato: il giovane architetto rassicura la zia dicendole che Eda andrà in Italia e terminerà i suoi studi.

Ceren confida a Piril che Engin è innamorato di lei e la ragazza decide di dare una seconda opportunità al suo collega di lavoro.

Alla Art Life, Selin informa Serkan della collaborazione confermata con Efe Akman.

Dal tribunale arrivano buone notizie: il furto del progetto del lampadario verrà risarcito con una grossa somma di denaro che Serkan, in seguito, decide di donare in anonimato a un orfanotrofio.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)