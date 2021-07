Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 21 luglio 2021:

Selin ha un intenso dialogo con Serkan: lo ama ancora ma sta cercando di impegnarsi seriamente con Ferit e infatti non lavoreranno più insieme visto che ha deciso di cedere le sue quote dell’azienda. Ferit però ascolta la conversazione di nascosto e ha un malore; Ceren a quel punto lo accompagna subito in ospedale e i due parlano un po’ tra loro.

Eda non ha ancora detto alla zia di non essere partita per via di Serkan, ma Ayfer tramite la madre lo scopre egualmente!

Tra Eda e Serkan cresce il sentimento, al punto che il giovane imprenditore decide di regalarle una stella.

Piril ed Engin non si lasciano andare: Engin prepara una cena romantica ma alla fine non riesce ad esternare i suoi sentimenti. Piril a questo punto, stanca di questo atteggiamento, prende il comando della situazione e bacia Engin, lasciandolo senza parole.

Erdem è deciso a conquistare Fifi ed escogita un piano: creare un falso profilo su un sito di incontri per sedurre la sua dark lady.

