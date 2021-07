Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 7 luglio 2021:

Serkan si apre con sua madre e le offre il suo aiuto per superare il trauma per la morte del figlio.

Il tempo scorre ed è arrivato l’ultimo giorno di fidanzamento tra Eda e Serkan: lui la passa a prendere e la porta al lavoro. Tutti sperano che la coppia abbia fatto pace, ma Serkan non è riuscito a chiedere scusa a Eda per il suo comportamento e nemmeno ai saluti finali riesce ad aprirsi; Eda invece non manca di fargli notare quanto sia freddo e distaccato.

Aydan intanto vuole scegliere la nuova segretaria del marito e scarta tutte le belle ragazze. In realtà Alptekin ne sceglierà una basandosi solo sul curriculum.

Engin chiede a Ceren di aiutarlo a conquistare il cuore di Piril e la ragazza si offre come cupido, organizzando una cena romantica che potrebbe aiutare a sbloccare la situazione.

