Di recente, a Love Is In The Air, Ferit Şimşek (Cagri Citanak) ha deciso di non sposare la fidanzata Selin Atakan (Bige Onal) e l’ha piantata in asso all’altare. Ferit non è riuscito infatti a sopportare l’idea che la donna fosse ancora innamorata del suo ex Serkan Bolat (Kerem Bursin) e ha preferito non impegnarsi per mantenere in piedi un matrimonio infelice.

Questo gli consentirà, nelle prossime settimane di programmazione della telenovela turca, di avvicinarsi all’avvocatessa Ceren Başar (Melisa Döngel), una delle migliori amiche di Eda Yildiz (Hande Ercel), ma anche in questo caso non tutto andrà per il verso giusto…

Love Is In The Air, news: Ferit invita Ceren a cena

Eh sì: secondo quanto segnalano le anticipazioni, Ferit comincerà a sentirsi piuttosto a suo agio con Ceren, che si comporterà con lui da amica anche se darà fin da subito l’impressione di essersi invaghita di lui.

Comunque sia, la donna cercherà di non portare immediatamente alla luce i suoi sentimenti, ma ciò non le impedirà di consigliare al ragazzo di non vendere né a Efe Akman (Ali Ersan Duru) e né a Selin le azioni della Art Life che Alptekin Bolat (Ahmet Somers) gli ha passato.

Dopo diversi tentativi di approccio, compresa una cena in casa che organizzerà la zia Ayfer (Evrim Dogan), Ferit si deciderà a fare il primo passo “concreto” con Ceren e le chiederà se le vada di uscire con lui. Neanche a dirlo, la ragazza accetterà volentieri e la serata procederà a gonfie vele, almeno finché l’uomo non riceverà una telefonata da Selin…

Love Is In The Air, spoiler: Ferit e Ceren sul punto di baciarsi ma…

Vi anticipiamo infatti che, al termine di una cena, Ferit inviterà Ceren a bere un caffè in casa sua. I due avranno così modo di conoscersi ulteriormente, tant’è che la Başar confiderà al suo interlocutore che passa tanto tempo a casa di Eda e di Ayfer perché non riesce ad instaurare un dialogo maggiore con i suoi genitori, che da piccola non hanno fatto altro che viziarla senza darle il vero amore.

A quel punto, l’atmosfera si surriscalderà e Ferit e Ceren saranno sul punto di baciarsi. Una telefonata di Selin, in cerca di risposte sul misterioso incidente dell’Art Life che Serkan sta cercando di nascondere ad Efe, frenerà però sul nascere l’avvicinamento tra i giovani. Dopo aver chiuso la conversazione, rifiutando di raggiungere l’ex fidanzata, Ferit preferirà però interrompere la serata, dando prova a Ceren di non aver dimenticato del tutto la sua ex…

Love Is In The Air, trame: Ceren spiazzata da una confessione di Ferit

Nel momento in cui ritornerà a casa, Ceren riceverà così l’ennesima doccia fredda da Ferit: seppur rammaricato, l’azionista telefonerà infatti alla donna e le confesserà che, inizialmente, si è avvicinato a lei soltanto per innescare la gelosia di Selin.

Oltre a scusarsi, Ferit farà dunque sapere alla Başar che deve chiarirsi le idee per capire se sia davvero il caso di cominciare una relazione con una ragazza speciale come lei.

Ovviamente, Ceren resterà delusa da quelle parole e dirà a Ferit di non cercarla più per nessun motivo… ma davvero i due potranno smettere di cercarsi?