Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 14 luglio 2021:

Serena (Miriam Candurro) è riuscita a far sì che Filippo (Michelangelo Tommaso) possa vivere con relativa tranquillità il suo rientro a casa.

La laurea di Rossella (Giorgia Gianetiempo) potrebbe aiutare Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) a ritrovarsi una volta per tutte, ma sarà davvero così?

L’organizzazione quasi maniacale di Serena per far sentire a suo agio Filippo non servirà: ci sarà un imprevisto e l’uomo apprenderà qualcosa che al momento non doveva…

