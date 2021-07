Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 15 luglio 2021:

Filippo (Michelangelo Tommaso) ha scoperto nel peggiore dei modi di avere una figlia e ciò lo manda in crisi, mentre Serena (Miriam Candurro) non sa più come fare e prende una decisione importante.

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è stanco di doversi nascondere e vuole vivere liberamente la storia con Clara (Imma Pirone).

Il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) è diviso tra due incubi non da poco: la calzamaglia da ballerino e la terribile Brenda!

